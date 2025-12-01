Lista stupri al liceo Giulio Cesare di Roma parla una delle ragazze | Forse è stato un gesto politico

"Lista stupri" nel bagno del liceo Giulio Cesare di Roma, parla una studentessa: "Gesto politico per sminuire il nostro impegno". Indaga la Digos. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - "Lista stupri" al liceo Giulio Cesare di Roma, parla una delle ragazze: "Forse è stato un gesto politico"

Dopo aver letto la lista degli stupri nel bagno del Liceo Giulio Cesare di Roma il Ministro Valditara e gli altri esponenti del Governo Meloni sono ancora convinti che l’educazione sessuo-affettiva debba essere un campo esclusivo delle famiglie? Sono proprio s - facebook.com Vai su Facebook

“La lista degli stupri” non è una bravata, non basta cancellare la scritta (di E. Mattia) Vai su X

Lista stupri Giulio Cesare, preside in Questura. Studenti: "Si pensa solo a tutela scuola" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Lista stupri Giulio Cesare, preside in Questura. Segnala tg24.sky.it

Lista stupri al Liceo Giulio Cesare di Roma: preside convocata in Questura, sospetti su un 14enne - L'ipotesi è che sia stato un 14enne spinto da studenti più grandi a scrivere la lista stupri al liceo Giulio Cesare di Roma ... fanpage.it scrive

I docenti del liceo Giulio Cesare di Roma sulla ‘lista degli stupri’: “Scritta inqualificabile, faremo la nostra parte” - "Bisogna ripartire insieme con maggiore forza e consapevolezza, come docenti siamo disponibili a fare la nostra parte", le parole di professori ... Da fanpage.it

Lista stupri, la preside del liceo ascoltata in Questura - A pochi giorni dal ritrovamento della 'lista degli stupri' in un bagno del prestigioso liceo classico Giulio Cesare di Roma, la preside della scuola è stata ascoltata in Questura. Secondo ansa.it

Roma, choc per la 'lista di stupri' al liceo Giulio Cesare - Un elenco di 8 nomi di ragazze più quello di un ragazzo, in rosso, e accanto la scritta: 'lista di stupri'. Segnala ansa.it

«Lista stupri» al Giulio Cesare: botta e risposta studenti-dirigente - Gli alunni propongono la creazione di gruppi di lavoro con docenti e personale scolastico. Come scrive rainews.it