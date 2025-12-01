Lista stupri al liceo Giulio Cesare di Roma parla una delle ragazze | Forse è stato un gesto politico

Notizie.virgilio.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Lista stupri" nel bagno del liceo Giulio Cesare di Roma, parla una studentessa: "Gesto politico per sminuire il nostro impegno". Indaga la Digos. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

lista stupri al liceo giulio cesare di roma parla una delle ragazze forse 232 stato un gesto politico

© Notizie.virgilio.it - "Lista stupri" al liceo Giulio Cesare di Roma, parla una delle ragazze: "Forse è stato un gesto politico"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

lista stupri liceo giulioLista stupri Giulio Cesare, preside in Questura. Studenti: "Si pensa solo a tutela scuola" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Lista stupri Giulio Cesare, preside in Questura. Segnala tg24.sky.it

lista stupri liceo giulioLista stupri al Liceo Giulio Cesare di Roma: preside convocata in Questura, sospetti su un 14enne - L'ipotesi è che sia stato un 14enne spinto da studenti più grandi a scrivere la lista stupri al liceo Giulio Cesare di Roma ... fanpage.it scrive

lista stupri liceo giulioI docenti del liceo Giulio Cesare di Roma sulla ‘lista degli stupri’: “Scritta inqualificabile, faremo la nostra parte” - "Bisogna ripartire insieme con maggiore forza e consapevolezza, come docenti siamo disponibili a fare la nostra parte", le parole di professori ... Da fanpage.it

lista stupri liceo giulioLista stupri, la preside del liceo ascoltata in Questura - A pochi giorni dal ritrovamento della 'lista degli stupri' in un bagno del prestigioso liceo classico Giulio Cesare di Roma, la preside della scuola è stata ascoltata in Questura. Secondo ansa.it

lista stupri liceo giulioRoma, choc per la 'lista di stupri' al liceo Giulio Cesare - Un elenco di 8 nomi di ragazze più quello di un ragazzo, in rosso, e accanto la scritta: 'lista di stupri'. Segnala ansa.it

lista stupri liceo giulio«Lista stupri» al Giulio Cesare: botta e risposta studenti-dirigente - Gli alunni propongono la creazione di gruppi di lavoro con docenti e personale scolastico. Come scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Lista Stupri Liceo Giulio