' Lista stupri' al liceo di Roma la preside ascoltata in Questura

Agi.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - La preside del  liceo Giulio Cesare,  Paola Senesi, è stata ascoltata questa mattina dagli agenti della  squadra mobile  e dalla  Digos di Roma  dopo che giovedì scorso, dentro uno dei bagni del liceo romano, era comparsa una  lista con i nomi e cognomi di 8 ragazze e di un ragazzo, con a fianco la scritta: “ lista stupri ”. Un elenco ‘choc’ – subito cancellato – denunciato pubblicamente dal  collettivo “Zero Alibi”  (l'immagine è stata pubblicata sui social) e scoperto due giorni dopo le celebrazioni della  Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Una 'vendetta' politica? . 🔗 Leggi su Agi.it

lista stupri al liceo di roma la preside ascoltata in questura

© Agi.it - 'Lista stupri' al liceo di Roma, la preside ascoltata in Questura

News recenti che potrebbero piacerti

lista stupri liceo romaLista stupri al Liceo Giulio Cesare di Roma: preside convocata in Questura, sospetti su un 14enne - L'ipotesi è che sia stato un 14enne spinto da studenti più grandi a scrivere la lista stupri al liceo Giulio Cesare di Roma ... Scrive fanpage.it

lista stupri liceo romaLista degli stupri. La condanna dei prof: "Basta con l'omertà" - I docenti del liceo Giulio Cesare esprimono “la più ferma e severa condanna per la scritta inqualificabile apparsa su un muro del bagno ... Come scrive iltempo.it

lista stupri liceo romaI nomi di 9 studentesse: è la "lista degli stupri" al liceo Giulio Cesare di Roma - Una scritta allarmante sui muri del liceo Giulio Cesare, una scritta che inneggia alla violenza della peggior specie, dove si legge “Lista degli stupri” e, sotto, elencati i nomi di nove studentesse. Segnala msn.com

lista stupri liceo romaRoma, choc per la 'lista di stupri' al liceo Giulio Cesare - Un elenco di 8 nomi di ragazze più quello di un ragazzo, in rosso, e accanto la scritta: 'lista di stupri'. Lo riporta ansa.it

lista stupri liceo romaRoma, al liceo Giulio Cesare di Roma spunta la lista degli stupri. Valditara: "Basta violenza" - “Lista stupri”, con vicino nomi e cognomi, è questo quanto rinvenuto in uno dei ... Si legge su iltempo.it

lista stupri liceo roma«Lista stupri» nel bagno del liceo Giulio Cesare a Roma, sulla parete i nomi delle studentesse da violentare - Un elenco di nomi femminili tracciati con un pennarello rosso accanto alla scritta "Lista stupri". Lo riporta ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Lista Stupri Liceo Roma