AGI - La preside del liceo Giulio Cesare, Paola Senesi, è stata ascoltata questa mattina dagli agenti della squadra mobile e dalla Digos di Roma dopo che giovedì scorso, dentro uno dei bagni del liceo romano, era comparsa una lista con i nomi e cognomi di 8 ragazze e di un ragazzo, con a fianco la scritta: “ lista stupri ”. Un elenco ‘choc’ – subito cancellato – denunciato pubblicamente dal collettivo “Zero Alibi” (l'immagine è stata pubblicata sui social) e scoperto due giorni dopo le celebrazioni della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Una 'vendetta' politica? . 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - 'Lista stupri' al liceo di Roma, la preside ascoltata in Questura