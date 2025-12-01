' Lista stupri' al liceo di Roma la preside ascoltata in Questura
AGI - La preside del liceo Giulio Cesare, Paola Senesi, è stata ascoltata questa mattina dagli agenti della squadra mobile e dalla Digos di Roma dopo che giovedì scorso, dentro uno dei bagni del liceo romano, era comparsa una lista con i nomi e cognomi di 8 ragazze e di un ragazzo, con a fianco la scritta: “ lista stupri ”. Un elenco ‘choc’ – subito cancellato – denunciato pubblicamente dal collettivo “Zero Alibi” (l'immagine è stata pubblicata sui social) e scoperto due giorni dopo le celebrazioni della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Una 'vendetta' politica? . 🔗 Leggi su Agi.it
Lista stupri al Liceo Giulio Cesare di Roma: preside convocata in Questura, sospetti su un 14enne - L'ipotesi è che sia stato un 14enne spinto da studenti più grandi a scrivere la lista stupri al liceo Giulio Cesare di Roma ... Scrive fanpage.it
Lista degli stupri. La condanna dei prof: "Basta con l'omertà" - I docenti del liceo Giulio Cesare esprimono “la più ferma e severa condanna per la scritta inqualificabile apparsa su un muro del bagno ... Come scrive iltempo.it
