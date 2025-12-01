‘Lista stupri’ al Giulio Cesare lettera dei docenti | Condanna ferma di scritta inqualificabile
La Digos e la Squadra Mobile di Roma stanno indagando sulla lista degli stupri comparsa nei bagni del liceo romano Giulio Cesare. Lunedì mattina la preside dell’istituto è stata sentita dagli investigatori per chiarire eventuali profili politici connessi alle elezioni studentesche. Le indagini proseguono per ricostruire la vicenda e individuare eventuali responsabili. Gli insegnanti: “Vigliacca e inaccettabile violenza verbale”. Intanto i docenti dell’istituto hanno pubblicato una lettera in cui condannano l’episodio. “Esprimiamo la nostra più ferma condanna per la scritta inqualificabile, esprimiamo allo stesso tempo la nostra più sincera e profonda vicinanza alle, ragazze e ragazzi, colpiti, colpiti da questa vigliacca e inaccettabile violenza verbale, ci uniamo alle parole della Dirigente, soprattutto nel passaggio in cui ‘si ribadisce fortemente la condanna nei confronti di qualsivoglia stereotipo e violenza di genere sia essa fisica, verbale, psicologica o digitale”, si legge nel documento. 🔗 Leggi su Lapresse.it
