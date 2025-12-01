‘Lista stupri’ al Giulio Cesare le reazioni degli studenti

Prosegue il dibattito tra gli studenti del liceo romano Giulio Cesare dove la scorsa settimana è stata ritrovata, sul muro di un bagno, una ‘lista stupri’: nomi di ragazze, otto in tutto più un maschio. Per molti è stata la reazione di alcuni candidati alle ultime elezioni studentesche “che hanno rosicato del fatto che non sono stati eletti”, per tutti però il problema è che: “La scuola non insegna ai ragazzi – raccontano a La Presse, alcuni studenti fuori dal liceo – come ci si comporta su alcune questioni. Non c’è consapevolezza. Tutti gli anni facciamo una giornata contro la violenza sulle donne ma ci sarebbe bisogno di altro. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - ‘Lista stupri’ al Giulio Cesare, le reazioni degli studenti

