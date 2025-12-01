Lista degli stupri lettera di due genitori agli autori
"A voi che avete scritto quei nomi sui muri" comincia così la lettera di due genitori del liceo classico Giulio Cesare di Roma, uno dei più prestigiosi della città. Giovedì scorso nel bagno dei maschi del secondo piano è apparso un messaggio in pennarello rosso. Titolo: lista degli stupri. A seguire i nomi e i cognomi di 8 ragazze e di un ragazzo, tutti impegnati a scuola in politica. L'elenco è stato subito rimosso, ma non si possono cancellare la rabbia e lo sdegno. Una madre e un padre, che si firmano: "Due che non si voltano dall'altra parte", hanno deciso allora di scrivere una lunga lettera che verrà letta a scuola in tutte le classi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
