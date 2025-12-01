Lista degli stupri in un liceo a Roma la dirigente scolastica | Il nostro istituto non è caratterizzato da un clima di violenza Più volte abbiamo realizzato iniziative su rispetto

Orizzontescuola.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La dirigente scolastica del liceo Giulio Cesare di Roma, Paola Senesi, ha pubblicato un comunicato per fare chiarezza sulla scritta sessista apparsa nei giorni scorsi in un bagno maschile dell'istituto. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

lista stupri liceo romaRoma, choc per la 'lista di stupri' al liceo Giulio Cesare - Un elenco di 8 nomi di ragazze più quello di un ragazzo, in rosso, e accanto la scritta: 'lista di stupri'. ansa.it scrive

lista stupri liceo romaRoma, al liceo Giulio Cesare di Roma spunta la lista degli stupri. Valditara: "Basta violenza" - “Lista stupri”, con vicino nomi e cognomi, è questo quanto rinvenuto in uno dei ... Secondo iltempo.it

lista stupri liceo romaChoc al liceo Giulio Cesare di Roma: spunta la ‘lista degli stupri’ con i nomi di 9 studentesse - La denuncia del collettivo Zeroalibi: l’elenco comparso sul muro di un bagno. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Lista Stupri Liceo Roma