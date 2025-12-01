Lista degli stupri in un liceo a Roma condanna unanime dei docenti per le scritte lesive | valorizzata la risposta della comunità scolastica contro la violenza di genere

1 dic 2025

I docenti del liceo Giulio Cesare di Roma hanno diffuso una nota congiunta in cui dichiarano la «più ferma e severa condanna per la scritta inqualificabile apparsa su un muro del bagno del nostro liceo negli scorsi giorni». L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

