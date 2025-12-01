Roma, 1 dicembre 2025 – Nel 2024 gli stranieri presenti negli archivi Inps – lavoratori, pensionati e beneficiari di prestazioni di disoccupazione – sono 4.611.267. Di questi, quasi 4 milioni sono lavoratori attivi (3.980.609, pari all’86,3%), 378.645 sono pensionati (8,2%) e 252.013 percepiscono prestazioni a sostegno del reddito (5,5%). È la fotografia che emerge dal nuovo “Osservatorio sugli stranieri” diffuso dall’Inps e aggiornato alla serie storica 2015-2024. Dai numeri dell’Istituto di previdenza esce un’Italia in cui la componente straniera è sempre più strutturale al mercato del lavoro – soprattutto nei servizi, nell’industria e nell’agricoltura – ma anche al sistema pensionistico e al welfare, pur con assegni medi più bassi rispetto agli italiani. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’Inps e gli stranieri in Italia: quattro milioni di lavoratori e 380mila pensionati