L’Innovazione armonica di HIG raccoglie 600 milioni per sfidare l’IA e il modello Silicon Valley
Harmonic Innovation Group ha chiuso un maxi-finanziamento con investitori internazionali, portando la sua valutazione superiore al miliardo. La holding lancia dal Sud Italia il suo “Piano 2026-2030” per un ecosistema globale AI-centrico, sfidando i modelli tech tradizionali e. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Approfondisci con queste news
Lo scorso lunedì, durante la Cook Night 2025 @ronaldbukri e @fraperali hanno ricevuto il Premio Innovazione. Un riconoscimento che celebra le domande quotidiane, la capacità di mettersi in discussione e di accogliere l’imprevedibile, dimostrando che ogni - facebook.com Vai su Facebook