L’Innovazione armonica di HIG raccoglie 600 milioni per sfidare l’IA e il modello Silicon Valley

Repubblica.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Harmonic Innovation Group ha chiuso un maxi-finanziamento con investitori internazionali, portando la sua valutazione superiore al miliardo. La holding lancia dal Sud Italia il suo “Piano 2026-2030” per un ecosistema globale AI-centrico, sfidando i modelli tech tradizionali e. 🔗 Leggi su Repubblica.it

