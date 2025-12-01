L’influencer Stefanie Pieper strangolata dall’ex fidanzato chiusa in una valigia e seppellita nel bosco L’ultimo sms all’amica | Ho visto una figura inquietante
Gli ultimi messaggi messaggio Whatsapp inviati a un’amica sono il presagio di ciò che sarà: sono rincasata senza problemi, scriveva nella primo testo, “ma ho intravisto una figura inquietante nella tromba delle scale”. Erano le 7 nell’appartamento a Graz, in Austria: l'inizio della fine. Quella mattina Stefanie Pieper è sparita. Nel pomeriggio avrebbe dovuto presentarsi a uno shooting fotografico in programma da tempo: assente. È stata questa anomalia a far partire l’allarme di colleghi e familiari. Lunedì 24 novembre la polizia ha arrestato Patrik M. (o Marko M. secondo altre fonti), un buttafuori 31enne di origine slovena, ex fidanzato della make up artist: ha strangolato Stefanie, ha chiuso il corpo in una valigia, l’ha caricato sulla sua Golf e l’ha seppellito in un bosco nei pressi di Majšperk, Slovenia nord-orientale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
