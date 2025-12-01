L’indignazione è già finita le bombe no | ci dimentichiamo di Gaza

Lastampa.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mondo crede che tutto vada bene, ma dal 10 ottobre sono stati uccisi 354 palestinesi. Usa e arabi si muovono per interessi. 🔗 Leggi su Lastampa.it

l8217indignazione 232 gi224 finita le bombe no ci dimentichiamo di gaza

© Lastampa.it - L’indignazione è già finita, le bombe no: ci dimentichiamo di Gaza

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: L8217indignazione 232 Gi224 Finita