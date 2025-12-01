L’indignazione è già finita le bombe no | ci dimentichiamo di Gaza
Il mondo crede che tutto vada bene, ma dal 10 ottobre sono stati uccisi 354 palestinesi. Usa e arabi si muovono per interessi. 🔗 Leggi su Lastampa.it
Approfondisci con queste news
Solidarietà totale alla redazione de La Stampa, finita sotto l’attacco di un gruppo di estremisti filo-Palestina. Se una scena del genere fosse stata compiuta da chi sta a destra, avremmo già assistito a cortei, proclami e paginate di indignazione da parte della sin - facebook.com Vai su Facebook