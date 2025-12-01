L’inclusività nell’Afam – Le arti per la persona la salute e la sostenibilità sociale convegno con Costa

ROMA – Martedì 2 dicembre, a partire dalle ore 10, presso la Sala della Regina di Montecitorio si svolgerà il convegno “L’inclusività nell’Afam – Le arti per la persona, la salute e la sostenibilità sociale”. Si prevede il saluto del vice presidente della Camera dei Deputati, Sergio Costa (foto). L’incontro si incentra sui volti che l’inclusività sta assumendo nell’AFAM, l’Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, in un percorso di crescente consapevolezza verso l’alterità. L’appuntamento, come informa una breve nota, viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

