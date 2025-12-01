L’Incanto del Natale illumina Bientina | nuove luminarie e pista di ghiaccio in piazza

Bientina, 1 dicembre 2025 - Bient i na si unisce in un abbraccio di luci e iniziative natalizie che coinvolgono le realtà associative, commerciali e l’intera comunità. In occasione dell’iniziativa “L’Incanto Del Natale Illumina Bientina” - organizzata insieme alla Pro Loco Bientina- l’amministrazione comunale ha acceso le nuove nuove luci natalizie. “L’amministrazione ha voluto acquistare queste luminarie, che ogni anno potremo arricchire, per rendere questo periodo ancora più suggestivo e avvolgente e il paese ancora più attraente - dichiara il sindaco Dario Carmassi - Un investimento che rappresenta un tassello importante, in un’ottica di promozione del territorio e delle numerose realtà commerciali che animano Bientina e la rendono sempre più dinamica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

