L’Immortal Universe in Italia su Netflix | guida alla visione delle serie su vampiri e streghe di Anne Rice

Movieplayer.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le Cronache dei Vampiri e il Ciclo delle Steghe Mayfair trovano nuova vita in un universo seriale condiviso che finalmente arriva anche in Italia. Ecco tutto quello che dovreste sapere. Intervista col Vampiro è uno di quei film cult che hanno consolidato l'immaginario collettivo ma non ha avuto sequel, se non la parentesi La Regina dei Dannati. I succhiasangue però sono immortali e tornano ciclicamente nell'audiovisivo. Qualche anno fa il canale via cavo statunitense AMC ha ben pensato di fare un accordo con la prolifica scrittrice Anne Rice e creare un mondo narrativo condiviso, chiamandolo Immortal Universe, per sviluppare serie tratte dai suoi romanzi di successo che andassero ad incontrarsi l'una con l'altra. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

l8217immortal universe in italia su netflix guida alla visione delle serie su vampiri e streghe di anne rice

© Movieplayer.it - L’Immortal Universe in Italia su Netflix: guida alla visione delle serie su vampiri e streghe di Anne Rice

Argomenti simili trattati di recente

l8217immortal universe italia netflixL’Immortal Universe in Italia su Netflix: guida alla visione delle serie su vampiri e streghe di Anne Rice - Le Cronache dei Vampiri e il Ciclo delle Steghe Mayfair trovano nuova vita in un universo seriale condiviso che finalmente arriva anche in Italia. movieplayer.it scrive

Cerca Video su questo argomento: L8217immortal Universe Italia Netflix