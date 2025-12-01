L’Immortal Universe in Italia su Netflix | guida alla visione delle serie su vampiri e streghe di Anne Rice
Le Cronache dei Vampiri e il Ciclo delle Steghe Mayfair trovano nuova vita in un universo seriale condiviso che finalmente arriva anche in Italia. Ecco tutto quello che dovreste sapere. Intervista col Vampiro è uno di quei film cult che hanno consolidato l'immaginario collettivo ma non ha avuto sequel, se non la parentesi La Regina dei Dannati. I succhiasangue però sono immortali e tornano ciclicamente nell'audiovisivo. Qualche anno fa il canale via cavo statunitense AMC ha ben pensato di fare un accordo con la prolifica scrittrice Anne Rice e creare un mondo narrativo condiviso, chiamandolo Immortal Universe, per sviluppare serie tratte dai suoi romanzi di successo che andassero ad incontrarsi l'una con l'altra. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
