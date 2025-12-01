Lilian Thuram ritira il premio Golden Boy 2025 alla carriera | Non mi sarei mai aspettato di vedere i miei figli a questi livelli da Marcus ho imparato una cosa

Inter News 24 Lilian Thuram ritira il premio Golden Boy 2025 alla carriera, l’ex Juve si esprime così sui suoi due figli, Marcus e Khephren. Dal nostro inviato Mauro Munno – Dopo Francesco Pio Esposito, anche Lilian Thuram è salito sul palco durante l’evento per la premiazione del Golden Boy 2025 per ricevere il premio alla carriera. L’ex difensore di Juve e Parma si è soffermato sui suoi due figli, Khephren e Marcus. CARRIERA – « La parte più bella è stata la mia carriera. Quando sei bambino sogni di giocare a calcio e quando giochi bene ti pagano e puoi fare cose belle per la tua famiglia. Ho giocato tanto in Italia ed è stato un piacere. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lilian Thuram ritira il premio Golden Boy 2025 alla carriera: «Non mi sarei mai aspettato di vedere i miei figli a questi livelli, da Marcus ho imparato una cosa»

