L’Igea Virtus sbanca Vibo e resta agganciata alla vetta Marra | Vittorie così non arrivano per caso

Vibonese - Igea Virtus 0-1 Marcatore: Marafini (V) autorete al 2’ p.t. Vibonese (3-5-2): Marano 4,5; Caiazza 6 (46’ s.t. Marsico s.v.), Marafini 5,5 (1’ s.t. Keita 5,5), Dicorato 6; Bonotto 5 (1’ s.t. Galita 5,5), Di Gilio 5,5, Bucolo 5 (20’ s.t. Sasanelli 6), Balla 4,5, Dick 5,5; Lagzir 5 (30’ s.t. Kingsley 5,5), Musy 5. All. Esposito 5. Igea Virtus (4-3-3): De Falco 6,5; Mirashi 7 (20’. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - L’Igea Virtus sbanca Vibo e resta agganciata alla vetta. Marra: «Vittorie così non arrivano per caso»

Cade in casa la Vibonese contro l’Igea Virtus, con i rossoblù che annunciano il silenzio stampa. La Vigor Lamezia cede alla capolista Savoia - facebook.com Vai su Facebook

Messina, solo un pari a Ragusa. L'Igea Virtus sbanca Vibo e resta a -1 dalla capolista Savoia. Milazzo da applausi - I giallorossi non vanno oltre il pari in casa della terz'ultima in classifica: peccato perché tre punti avrebbero ... msn.com scrive