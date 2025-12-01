L' ideologia di Silvia Salis che ha archiviato il presepe

Ilgiornale.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La nuova stella della sinistra woke, Silvia Salis, ha deciso di eliminare il presepe tradizionalmente utilizzato a Palazzo Turci, sede del Comune genovese. Il motivo è che, in una società plurale e quindi anche multiconfessionale, la rappresentazione della nascita di Gesù sarebbe "poco inclusiva". A prima vista questa può sembrare la riproposizione di qualcosa di vecchio: la polemica tra cattolici e laici. In realtà le cose non stanno così e non a caso anche molti atei oppure agnostici sono apparsi infastiditi da questa volontà di annullare uno dei simboli più forti della nostra storia e della nostra civiltà. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

l ideologia di silvia salis che ha archiviato il presepe

© Ilgiornale.it - L'ideologia di Silvia Salis che ha archiviato il presepe

Contenuti che potrebbero interessarti

ideologia silvia salis haL'ideologia di Silvia Salis che ha archiviato il presepe - Il potere non è mai neutrale, perché per sua necessità poggia su miti, ideologie, racconti storici, progetti filosofici ... Segnala ilgiornale.it

ideologia silvia salis haElly Schlein trema, Silvia Salis la insidia, la insulsa abolizione del presepe è la prima mossa - Elly Schlein trema, Silvia Salis la insidia, la insulsa abolizione del presepe è la prima mossa, la nota di Bruno Tucci. Da blitzquotidiano.it

ideologia silvia salis haGenova, al via educazione sessuo-affettiva a scuola, Salis: “Serve regia nazionale, non gesti simbolici” - Nel giorno contro la violenza sulle donne, Genova ha avviato un progetto di educazione sessuo- Secondo fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Ideologia Silvia Salis Ha