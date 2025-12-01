L' ideologia di Silvia Salis che ha archiviato il presepe
La nuova stella della sinistra woke, Silvia Salis, ha deciso di eliminare il presepe tradizionalmente utilizzato a Palazzo Turci, sede del Comune genovese. Il motivo è che, in una società plurale e quindi anche multiconfessionale, la rappresentazione della nascita di Gesù sarebbe "poco inclusiva". A prima vista questa può sembrare la riproposizione di qualcosa di vecchio: la polemica tra cattolici e laici. In realtà le cose non stanno così e non a caso anche molti atei oppure agnostici sono apparsi infastiditi da questa volontà di annullare uno dei simboli più forti della nostra storia e della nostra civiltà. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
