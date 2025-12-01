Licodia Eubea fermati due catanesi ladri d’uva in ‘trasferta’

ABBONATI A DAYITALIANEWS Controlli intensificati nelle campagne licodiesi. L’attività dei Carabinieri di Licodia Eubea prosegue senza sosta per contrastare il fenomeno dei “razziatori d’uva”, particolarmente attivo in questo periodo dell’anno e fonte di gravi danni per i produttori locali. Durante uno dei servizi straordinari di controllo disposti dal Comando Provinciale, i militari hanno denunciato due uomini di 33 e 54 anni, entrambi catanesi, accusati di porto di oggetti atti ad offendere. L’inseguimento nelle campagne. Poco dopo le 15, in Contrada Sciri Sotto, una pattuglia impegnata nel monitoraggio delle aree rurali ha individuato due auto sospette – una Fiat Stilo e un’Alfa Romeo 146 – con due persone a bordo ciascuna. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

