Licia Colò l’ultima visita all’ex Nicola Pietrangeli | Stava male ma scherzava | cosa mi fece innamorare di lui

Licia Colò ha visto Nicola Pietrangeli appena cinque giorni fa. La conduttrice, che con il campione di tennis scomparso oggi ha condiviso sette anni di vita dal 1987 al 1994, è andata a trovarlo in ospedale negli ultimi giorni. «Stava molto male, ma continuava a fare battute, lamentandosi di essere “stanco di essere stanco”», racconta all’Adnkronos. Un addio che porta con sé il ricordo di un uomo che non ha mai perso la capacità di sorridere, nemmeno davanti alla sofferenza. La stessa relazione che li aveva legati era rimasta per Pietrangeli uno dei suoi «più grandi rimpianti», come aveva dichiarato più volte nel corso degli anni. 🔗 Leggi su Open.online

