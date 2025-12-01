Licia Colò | Grande amore con Pietrangeli poi è diventata amicizia fino alla fine

"Nella testa era quello di sempre, un ragazzo. Mi sono innamorata del suo coraggio, era sempre convinto delle sue idee, anche per questo non apprezzato". 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - Licia Colò: “Grande amore con Pietrangeli, poi è diventata amicizia fino alla fine”

