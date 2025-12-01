Licia Colò e Nicola Pietrangeli | cosa hanno confessato sul loro rapporto e la differenza d’età

Per anni sono stati una delle coppie più in vista dello showbiz italiano: lui, mito del tennis; lei, conduttrice amatissima dal pubblico per la sua dolcezza e il suo impegno. Tra Nicola Pietrangeli e Licia Colò, dal 1987 al 1994, è stata una storia segnata da quasi trent’anni di differenza d’età ma anche da una passione che sembrava poter superare tutto. E forse è proprio per questo che, anni dopo, Pietrangeli non ha davvero smesso di sperare: nella sua voce, nelle interviste, torna spesso quel filo di nostalgia per un amore che per lui poteva essere “quello definitivo”. “Con Licia pensavo sarebbe stata la storia definitiva” – disse Pietrangeli in un’intervista rilanciata dal Messaggero – “Per lei mi ero trasferito a vivere a Casal Palocco: tanto carino, per carità, ma per uno come me abituato a Roma nord, è stata una grande prova d’amore. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Licia Colò e Nicola Pietrangeli: cosa hanno confessato sul loro rapporto (e la differenza d’età)

