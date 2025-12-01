Licia Colò e l’ultimo incontro con Nicola Pietrangeli prima della sua morte | cosa le ha detto

Dilei.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un grande amore e un addio doloroso, ma inevitabile: Licia Colò racconta l’ultimo incontro con Nicola Pietrangeli, tennista entrato nella storia, ma soprattutto suo ex compagno a cui è stata legata da un sentimento fortissimo. Anche dopo la fine della loro relazione Nicola e Licia non si sono mai allontanati e hanno continuato ad avere un ottimo rapporto. Così tanto che, appena cinque giorni prima di morire, la Colò aveva incontrato l’ex sportivo. Licia Colò, il ricordo di Nicola Pietrangeli: “Maestro di vita”. Quell’incontro si è trasformato in un ultimo saluto. Nicola Pietrangeli infatti cinque giorni dopo è morto all’età di 92 anni. 🔗 Leggi su Dilei.it

