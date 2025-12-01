Licia Colò e l’amore per Pietrangeli | L’ho visto 5 giorni fa il nostro legame si è trasformato

Roma, 1° dicembre 2025 - Licia Colò e l’amore per Nicola Pietrangeli, col quale ha condiviso 7 anni della sua vita. Ma il sentimento è andato oltre la relazione, tanto che la conduttrice lo ha visto per l’ultima volta solo 5 giorni fa. E lo ricorda con parole di dolcezza e stima. "Nicola è stato un campione nella vita e nello sport, un esempio di grande coraggio. È sempre stata una persona che ha diviso, nel senso che alcuni lo amavano e altri non lo sopportavano, proprio perché era coraggioso, trasparente e non ha mai avuto paura di prendere posizioni scomode, anche fino all'ultimo. E io proprio di questo mi sono innamorata a suo tempo", ammette Licia Colò, che ha avuto una relazione con Pietrangeli dal 1987 al 1994. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Licia Colò e l’amore per Pietrangeli: “L’ho visto 5 giorni fa, il nostro legame si è trasformato”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Nicola Pietrangeli, gli amori: la moglie Susanna (mamma dei suoi 3 figli) e l'amore da favola con Licia Colò: «È stato il mio più grande rimpianto» - facebook.com Vai su Facebook

Licia Colò non esclude di tornare con Pietrangeli: "La speranza è l'ultima a morire" - Lo scorso anno il campione Slam e capitano della squadra di Davis che trionfò in Cile nel 1976 aveva parlato alla stampa del suo grande amore con Licia Colò, iniziato nel 1987 e proseguito per sette ... Scrive gazzetta.it

Licia Colò dopo la fine del suo matrimonio: "Oggi non starei bene con Pietrangeli" - È passato poco più di un anno da quando Licia Colò ha ufficializzato la fine del suo lungo matrimonio con Alessandro Antonino, il pittore e divulgatore conosciuto come Mr. Come scrive gazzetta.it

Licia Colò: «Ho scoperto di avere una sorella dopo la morte di mio padre. Pietrangeli? Ora non starei con lui, ha 90 anni inutile che ce la raccontiamo» - Licia Colò, oggi 62 anni, ha raccontato la sua vita, tra privato e carriera ... ilmessaggero.it scrive