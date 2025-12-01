Licenziata dopo vent’anni per un tu a una socia | l’addetta alle pulizie del Canottieri Roma va in tribunale

Un pronome sbagliato può costare il posto di lavoro. È quanto accaduto a un’addetta alle pulizie del Circolo Canottieri Roma, uno dei club più esclusivi della Capitale affacciato sul Tevere, licenziata dopo quasi vent’anni di servizio. La donna, che si occupava di pulire spogliatoi, sistemare il bordo piscina e preparare eventi, ha deciso di impugnare il provvedimento portando la vicenda davanti al giudice del lavoro. La prima contestazione mossa dal presidente del circolo, Paolo Vitale, riguarda proprio l’uso del pronome informale: la lavoratrice si sarebbe rivolta a una socia del club utilizzando il “tu” anziché il “lei”, violando così le rigide norme di etichetta dell’istituzione. 🔗 Leggi su Cultweb.it

