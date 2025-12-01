Licata crolla uno stabile di tre piani | evacuate due famiglie

Agrigentonotizie.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Paura nella tarda serata a Licata, dove in via Soldato Florio è crollato uno stabile di tre piani. Non si registrano feriti, perchè l’edificio era disabitato.A titolo precauzionale sono state evacuate due famiglie, per un totale di quattro persone, tra cui un minore.Sul posto sono intervenuti gli. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

