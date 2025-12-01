Licata crolla uno stabile di tre piani | evacuate due famiglie
Paura nella tarda serata a Licata, dove in via Soldato Florio è crollato uno stabile di tre piani. Non si registrano feriti, perchè l’edificio era disabitato.A titolo precauzionale sono state evacuate due famiglie, per un totale di quattro persone, tra cui un minore.Sul posto sono intervenuti gli. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
News recenti che potrebbero piacerti
Licata, crolla stabile di tre piani: evacuate due famiglie Il crollo si è verificato in via Soldato Florio... - facebook.com Vai su Facebook
Maltempo, pioggia intensa su Licata: strade allagate, crolla muro al cimitero ift.tt/RPyTu31 Vai su X
Licata, crolla stabile di tre piani: evacuate due famiglie - In via Soldato Florio, è crollato uno stabile di tre piani. Si legge su grandangoloagrigento.it