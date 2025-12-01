Libano Papa Leone XIV al Santuario di Harissa | Sempre sperare anche se attorno tuonano le armi
“L’ancora è il simbolo di questo viaggio: per costruire la pace ancoriamoci al cielo“. Lo sguardo resta fisso a Cristo, dal quale si declinano speranza e responsabilità. Nel suo secondo giorno in Libano, Papa Leone XIV prosegue il primo viaggio apostolico iniziato in Turchia e proseguito nel Paese del cedro, dove dal Santuario di Harissa . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
