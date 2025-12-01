L’ex tecnico di Leao nelle giovanili dello Sporting | È un 9 mi ricordava Ronaldo il Fenomeno

Massimiliano Allegri, nuovo allenatore dei rossoneri, ha spostato Rafael Leao dall'esterno alla posizione di centravanti del suo Milan schierato con il 3-5-2. Ma sentite il ricordo di Tiago Fernandes, primo tecnico di Leao allo Sporting Lisbona. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

L'ex tecnico di Leao nelle giovanili dello Sporting: "È un 9, mi ricordava Ronaldo il Fenomeno"

