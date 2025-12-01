L’ex tecnico di Leao nelle giovanili dello Sporting | È un 9 mi ricordava Ronaldo il Fenomeno

Massimiliano Allegri, nuovo allenatore dei rossoneri, ha spostato Rafael Leao dall'esterno alla posizione di centravanti del suo Milan schierato con il 3-5-2. Ma sentite il ricordo di Tiago Fernandes, primo tecnico di Leao allo Sporting Lisbona. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - L’ex tecnico di Leao nelle giovanili dello Sporting: “È un 9, mi ricordava Ronaldo il Fenomeno”

News recenti che potrebbero piacerti

Fabio #Capello, ex tecnico rossonero, sulle pagine della Gazzetta dello Sport, ha commentato così la vittoria del #Milan contro la #Lazio: "Maignan para, Leao segna: ok, la formula è giusta e il Milan comanda la classifica di Serie A, in attesa di Roma-Napoli. L - facebook.com Vai su Facebook

Allegri minimizza tutto nel post gara di Milan-Lazio e spiega cos'è successo con Collu nel finale ? Il tecnico ha anche parlato dello Scudetto e di Rafa Leao #ACMilan #SpazioMilan Vai su X

Milan, parla l'ex tecnico di Leao: "È un 9, da piccolo mi ricordava Ronaldo" - È un momento magico per Rafa Leao, di cui ha parlato a lungo il suo ex allenatore ... sportmediaset.mediaset.it scrive