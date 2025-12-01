L’ex leader laburista Jeremy Corbyn chiamerà il suo nuovo partito Your Party ma non sarà lui a guidarlo
Lo scorso luglio Jeremy Corbyn, ex leader del Partito Laburista, ha fondato un nuovo partito di centrosinistra, che ora ha un nome ufficiale: Your Party. Non sarà tuttavia lui a guidarlo, né la cofondatrice Zarah Sultana: il compito spetterà infatti a una commissione formata da sedici persone, nessuna delle quali lavora in politica. A scegliere questa modalità sono stati gli stessi iscritti durante una convention svoltasi a Liverpool nei giorni scorsi. L’alternativa proposta era una leadership personale più canonica che, probabilmente, avrebbe portato allo scontro tra i fondatori. Sin dal principio, infatti, la dirigenza di partito è stata caratterizzata da diverbi e incomprensioni fra i due. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Approfondisci con queste news
#SaintVincenteGrenadine — Dopo 24 anni al potere, il premier di sinistra Ralph #Gonsalves è stato sconfitto alle elezioni dal leader di destra Godwin #Friday. Il Partito Laburista Unito (42%), pur essendo socialista, repubblicano, vicino a Cuba e Venezuel Vai su X
Un rapporto del Pac solleva seri dubbi sulla capacità del partito laburista di mantenere la promessa rivolta agli elettori di “riparare il Nhs”, il servizio sanitario nazionale del Regno Unito. di Pierpaolo Arzilla - facebook.com Vai su Facebook
Il partito di sinistra fondato dall’ex leader dei laburisti britannici Jeremy Corbyn si chiamerà Your Party e non sarà guidato da lui - Il partito fondato a luglio da Jeremy Corbyn, ex leader del Partito Laburista (la principale formazione di centrosinistra del Regno Unito) e fra i più noti politici di sinistra britannici, si chiamerà ... Da ilpost.it
L'ex leader laburista Jeremy Corbyn annuncia la nascita di una nuova formazione politica di sinistra - L’ex leader laburista Jeremy Corbyn ha annunciato la nascita di una nuova formazione politica di sinistra, ancora senza nome, con l’obiettivo di sfidare i partiti tradizionali alle prossime elezioni ... Scrive it.euronews.com
L’ex leader dei Laburisti britannici, Jeremy Corbyn, ha infine annunciato un nuovo partito di sinistra - L’ex leader dei Laburisti britannici, Jeremy Corbyn, ha annunciato la fondazione di un nuovo partito di sinistra. Da ilpost.it