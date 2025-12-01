L’ex leader laburista Jeremy Corbyn chiamerà il suo nuovo partito Your Party ma non sarà lui a guidarlo

Lo scorso luglio Jeremy Corbyn, ex leader del Partito Laburista, ha fondato un nuovo partito di centrosinistra, che ora ha un nome ufficiale: Your Party. Non sarà tuttavia lui a guidarlo, né la cofondatrice Zarah Sultana: il compito spetterà infatti a una commissione formata da sedici persone, nessuna delle quali lavora in politica. A scegliere questa modalità sono stati gli stessi iscritti durante una convention svoltasi a Liverpool nei giorni scorsi. L’alternativa proposta era una leadership personale più canonica che, probabilmente, avrebbe portato allo scontro tra i fondatori. Sin dal principio, infatti, la dirigenza di partito è stata caratterizzata da diverbi e incomprensioni fra i due. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

