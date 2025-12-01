Levrieri in corsia | nei reparti pediatrici la guarigione passa anche dal sorriso

All’interno di un percorso di cura ospedaliero, specialmente in ambito pediatrico, oltre all'aspetto prettamente medico, diventa fondamentale il sostegno emotivo. Per i bambini ridere, svagarsi, ridurre lo stress e coltivare forme di socialità sono tutte azioni cruciali per processare. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Levrieri in corsia: nei reparti pediatrici la guarigione passa anche dal sorriso - All’interno di un percorso di cura ospedaliero, specialmente in ambito pediatrico, oltre all'aspetto prettamente medico, diventa fondamentale il sostegno emotivo. Segnala bolognatoday.it

Savona, befana in corsia al San Paolo nel reparto di Pediatria-Gaslini: sorrisi e doni ai piccoli pazienti - Savona – È arrivata con la classica scopa di legno, la mantella in lana e il naso aguzzo, ma, anziché volare in cielo, la befana di Savona ha fatto tappa in corsia, nel reparto di Pediatria- Si legge su ilsecoloxix.it

UN SORRISO IN OSPEDALE: I CLOWN DI CORSIA DEL NUOVO REPARTO DI ONCOLOGIA PEDIATRICA ALL'UMBERTO I - "E' tutto uno scambio di sentimenti che a volte sono di gioia a volte un po' meno, ma il nostro sforzo è comunque quello di portare un po' di luce in situazioni dove ce n'è poca" Li vedi circolare nei ... Come scrive disabili.com