L’Europa semplifica davvero le regole digitali?

Il nuovo Digital Omnibus promette di semplificare le regole europee su intelligenza artificiale, privacy, dati e cybersicurezza, ritoccando AI Act, GDPR, Data Act e NIS2. In questo episodio di Dirottare il Futuro spieghiamo in modo semplice cosa cambia per aziende e cittadini: meno burocrazia o minori tutele?. 🔗 Leggi su Panorama.it

