L’Europa semplifica davvero le regole digitali?
Il nuovo Digital Omnibus promette di semplificare le regole europee su intelligenza artificiale, privacy, dati e cybersicurezza, ritoccando AI Act, GDPR, Data Act e NIS2. In questo episodio di Dirottare il Futuro spieghiamo in modo semplice cosa cambia per aziende e cittadini: meno burocrazia o minori tutele?. 🔗 Leggi su Panorama.it
Approfondisci con queste news
Nella rivoluzione digitale diciamo sì alla semplificazione e no alla deregolamentazione che indebolisce i diritti. Servono investimenti, non tagli: una vera strategia industriale e scientifica che la destra non ha. Il digitale è l’infrastruttura del futuro. In Europa ci far - facebook.com Vai su Facebook
Ue-Digitale: Mantovani (FdI-ECR): “L’Europa ha creato labirinto normativo, semplificazione sia punto di partenza non di arrivo” lavocedelpatriota.it/ue-digitale-ma… via @vocedelpatriota Vai su X