L’Europa riscrive le regole del digitale | cosa è e cosa prevede il Digital Omnibus
Dal nuovo concetto di “dato personale”, al legittimo interesse per addestrare i modelli di AI, fino alla piattaforma unica per sicurezza informatica. Per la Commissione è semplificazione pro-innovazione, per ONG e giuristi il rischio è un passo indietro sui diritti digitali.. 🔗 Leggi su Repubblica.it
