L’Europa ha un problema con il gioco d’azzardo

Internazionale.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Casinò, poker online, scommesse sportive: una pubblicità martellante spinge a tentare la fortuna. Ma il sogno di guadagni facili trascina spesso i giocatori in un abisso. E in Europa i politici reagiscono molto lentamente. Il video di Arte. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

