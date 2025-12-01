L’Europa ha un problema con il gioco d’azzardo
Casinò, poker online, scommesse sportive: una pubblicità martellante spinge a tentare la fortuna. Ma il sogno di guadagni facili trascina spesso i giocatori in un abisso. E in Europa i politici reagiscono molto lentamente. Il video di Arte. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Argomenti simili trattati di recente
Manu Kone punta il Napoli: nessuna lesione, recupero possibile Dopo il problema alla caviglia in Europa League, gli esami hanno escluso lesioni per Kone. Il via libera medico rilancia le sue chance: ora sarà Gasperini a decidere nei prossimi allenamenti s - facebook.com Vai su Facebook
EUROPA LEAGUE - Roma-Midtjylland, Manu Kone out per un problema alla caviglia ift.tt/bUyQstK Vai su X
L’Europa ha un problema con il gioco d’azzardo - Casinò, poker online, scommesse sportive: una pubblicità martellante spinge a tentare la fortuna. Come scrive internazionale.it