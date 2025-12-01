L’Europa ha un problema con il gioco d’azzardo

Casinò, poker online, scommesse sportive: una pubblicità martellante spinge a tentare la fortuna. Ma il sogno di guadagni facili trascina spesso i giocatori in un abisso. E in Europa i politici reagiscono molto lentamente. Il video di Arte. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

L’Europa ha un problema con il gioco d’azzardo - Casinò, poker online, scommesse sportive: una pubblicità martellante spinge a tentare la fortuna. Come scrive internazionale.it

