Prato, 1 dicembre 2025 – Caso Cocci, dopo settimane di silenzio arriva una possibile svolta nelle indagini. Secondo quanto riportato da Repubblica, dalle analisi tecniche dei dispositivi di Andrea Poggianti, vicepresidente del consiglio comunale di Empoli e in passato iscritto a Fratelli d’Italia, sarebbero emerse due foto, di nudo, potenzialmente compatibili con le immagini utilizzate per le lettere anonime inviate per screditare e ricattare Tommaso Cocci, l’ex capogruppo pratese di FdI. Sempre stando alle ricostruzioni, le fotografie sarebbero state in corso di cancellazione dai dispositivi, ma ne sarebbero rimaste le tracce. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lettere anonime, colpo di scena. Sotto esame le stampanti di Poggianti: ecco perché