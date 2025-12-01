Lettere anonime colpo di scena Sotto esame le stampanti di Poggianti | ecco perché
Prato, 1 dicembre 2025 – Caso Cocci, dopo settimane di silenzio arriva una possibile svolta nelle indagini. Secondo quanto riportato da Repubblica, dalle analisi tecniche dei dispositivi di Andrea Poggianti, vicepresidente del consiglio comunale di Empoli e in passato iscritto a Fratelli d’Italia, sarebbero emerse due foto, di nudo, potenzialmente compatibili con le immagini utilizzate per le lettere anonime inviate per screditare e ricattare Tommaso Cocci, l’ex capogruppo pratese di FdI. Sempre stando alle ricostruzioni, le fotografie sarebbero state in corso di cancellazione dai dispositivi, ma ne sarebbero rimaste le tracce. 🔗 Leggi su Lanazione.it
News recenti che potrebbero piacerti
Nella cassetta della posta dell’abitazione privata della sindaca sono state depositate tre lettere anonime. - facebook.com Vai su Facebook
Questa settimana parliamo di soldi, famiglia e eredità mancate. Elena Di Cioccio risponde alle vostre lettere (anonime): ecco la nuova puntata della rubrica Segreti Vai su X
Lettere anonime, colpo di scena. Sotto esame le stampanti di Poggianti: ecco perché - Nei dispositivi dell’empolese trovate tracce di due fotografie compatibili con le immagini delle lettere anonime. Scrive msn.com
Inchiesta lettere anonime. “Festini, droga, loggia”, Cocci sotto ricatto: “È anche revenge porn” - Prato, 31 agosto 2025 – La Procura di Prato ha aperto un’inchiesta sul contenuto di lettere anonime con minacce ricevute da Tommaso Cocci, già capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale, ... lanazione.it scrive
L'ultimo fronte di Report: la lettera anonima - Report inaugura una nuova frontiera del giornalismo d'inchiesta: le lettere anonime per affossare il Garante della Privacy. Da msn.com