Letizia Faggi nuova guida della Lega
Letizia Faggi è la nuova segretaria comunale della Lega, al posto di Luis Micheli Clavier. E’ stata eletta al termine di un congresso partecipato, al quale sono intervenuti tra gli altri l’onorevole Elisa Montemagni, che è anche commissario provinciale della Lega di Prato, Filippo La Grassa, responsabile regionale del tesseramento, e Claudiu Stanasel, ex vicepresidente del consiglio comunale. Alle elezioni amministrative del 2024 Faggi è arrivata seconda nella lista del partito per numero di voti, personal trainer e alimentarista sportiva, ha anche ricoperto il ruolo di responsabile dello sport della Lega di Prato. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Questa sera sarà riaperta definitivamente la SS 46 in prossimità di Malga Streva (km 45+600 km 46+100). La chiusura era stata necessaria per procedere al taglio di alcuni faggi dall’equilibrio precario. - facebook.com Vai su Facebook
Letizia Faggi nuova guida della Lega - E’ stata eletta al termine di un congresso partecipato, al quale sono intervenuti tra gli altri l’onorevole E ... Secondo msn.com