letizia faggi nuova guida della lega

Letizia Faggi è la nuova segretaria comunale della Lega, al posto di Luis Micheli Clavier. E' stata eletta al termine di un congresso partecipato, al quale sono intervenuti tra gli altri l'onorevole Elisa Montemagni, che è anche commissario provinciale della Lega di Prato, Filippo La Grassa, responsabile regionale del tesseramento, e Claudiu Stanasel, ex vicepresidente del consiglio comunale. Alle elezioni amministrative del 2024 Faggi è arrivata seconda nella lista del partito per numero di voti, personal trainer e alimentarista sportiva, ha anche ricoperto il ruolo di responsabile dello sport della Lega di Prato.

