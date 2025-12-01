L’età dell’oro del basket Con l’argentino Farabello gli anni magici in serie A

Quattro anni indimenticabili, a scrivere pagine di storia indelebili per il basket di casa nostra, mai prima di quel momento arrivato a quei livelli. Era l’era della Carife Basket Club, di Roberto Mascellani, che dal 2008 al 2010 viaggiò sui parquet italiani di serie A. E per preparare quella scalata, in estate coach Valli e il compianto gm Crovetti, avevano bisogno di fare un vero upgrade, che non poteva limitarsi alla pur eccellente coppia Usa composta da Collins e Jamison. Così, nell’estate del 2007, arriva dall’Argentina (anche se in realtà aveva già giocato in Italia, in serie A, a Varese, e non era assolutamente un nome nuovo per gli addetti ai lavori) l’uomo che fa la differenza e che per Ferrara diventerà anche capitano, prendendo il testimone da Charlie Foiera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

