Le due star della serie televisiva di successo sono state fotografate insieme nel corso di un match di basket in scena a New York. Sean Kaufman e Christopher Briney si sono inaspettatamente scambiati un bacio durante la partita dei New York Knicks venerdì scorso al Madison Square Garden a New York. Le due co-star della serie L'estate nei tuoi occhi stavano assistendo insieme al match NBA della squadra di casa contro i Milwaukee Bucks, quando sono stati immortalati sorridenti mentre si scambiavano gesti affettuosi in pubblico. Il bacio tra le star de L'estate nei tuoi occhi Quando la camera del Madison Square Garden li ha inquadrati, Kaufman si è alzato, si è girato verso Briney, gli ha preso il viso tra le mani e . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - L’estate nei tuoi occhi, Sean Kaufman e Christopher Briney: il bacio al Madison Square Garden conquista i fan