L’era degli x men nel mcu | come Wolverine cederà il passo a cyclops
l’evoluzione del ruolo di cyclops e la futura leadership negli x-men. Tra i personaggi più iconici dell’universo Marvel, Cyclops si distingue come una figura di spicco, spesso considerato il leader naturale degli X-Men. L’attuale narrativa e le nuove produzioni intravedono un cambio di prospettiva, spostando l’attenzione dal celebre Wolverine verso altri protagonisti, in particolare Cyclops. Questo articolo analizza l’evoluzione del ruolo del personaggio, evidenziando le sue recenti apparizioni e il potenziale per un futuro di leadership all’interno del franchise. la predominanza di cyclops nei fumetti contro l’omaggio a wolverine. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
