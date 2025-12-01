Leone XIV entra scalzo nella Moschea Blu di Istanbul

Panorama.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Papa Leone XIV ha compiuto questa mattina una visita alla Moschea Sultan Ahmed di Istanbul, conosciuta in tutto il mondo come Moschea Blu, celebre per le oltre 21mila piastrelle di ceramica turchese che decorano pareti e cupole e per il primato architettonico dei suoi sei minareti, un unicum superato soltanto dalla moschea della Kàba alla Mecca. Il Pontefice si è tolto le scarpe. Lo ha accolto il Presidente per gli Affari Religiosi della Turchia, Safi Arpagus, che lo ha accompagnato nel percorso interno. Il muezzin Asqgin Tunca ha raccontato ai giornalisti un breve scambio con il Papa: «Gli ho ricordato che questa è la casa di Allah e gli ho chiesto se desiderasse pregare. 🔗 Leggi su Panorama.it

leone xiv entra scalzo nella moschea blu di istanbul

© Panorama.it - Leone XIV entra scalzo nella Moschea Blu di Istanbul

Approfondisci con queste news

leone xiv entra scalzoPapa Leone in Turchia: entra senza scarpe nella Moschea Blu di Istanbul - Il Pontefice è stato accolto e accompagnato nella Moschea, dopo essersi tolto le scarpe, dal capo della Diyanet, il presidente per gli Affari religiosi della Turchia Safi Arpagus. Come scrive roma.corriere.it

leone xiv entra scalzoPerché Papa Leone ha camminato scalzo nella Moschea Blu (ma non ha pregato) - Il Pontefice è entrato scalzo in segno di rispetto verso le usanze islamiche ma senza pregare al suo interno, una ... Segnala tag24.it

leone xiv entra scalzoPapa Leone XIV in Turchia: il pontefice entra scalzo nella Moschea Blu di Istanbul - La Santa Sede: "Ha vissuto la visita in silenzio, in spirito di raccoglimento e in ascolto". Scrive corrierenazionale.it

leone xiv entra scalzoIl Papa (scalzo) nella Moschea Blu di Istanbul. Il muezzin lo invita a pregare, il "no" di Leone - Raccoglimento ma nessuna orazione come Benedetto e Francesco. Da msn.com

Papa Leone XIV in Turchia, entra scalzo alla Moschea Blu di Istanbul - Leone XIV è stato accolto e accompagnato dal presidente per gli Affari religiosi della Turchia. Si legge su padovanews.it

leone xiv entra scalzoIstanbul, papa Leone entra scalzo nella Moschea Blu - Nel luogo più sacro per i musulmani turchi il Papa «si è raccolto in uno spirito di contemplazione e ascolto». Si legge su lastampa.it

Cerca Video su questo argomento: Leone Xiv Entra Scalzo