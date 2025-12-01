Leone XIV entra scalzo nella Moschea Blu di Istanbul
Papa Leone XIV ha compiuto questa mattina una visita alla Moschea Sultan Ahmed di Istanbul, conosciuta in tutto il mondo come Moschea Blu, celebre per le oltre 21mila piastrelle di ceramica turchese che decorano pareti e cupole e per il primato architettonico dei suoi sei minareti, un unicum superato soltanto dalla moschea della Kàba alla Mecca. Il Pontefice si è tolto le scarpe. Lo ha accolto il Presidente per gli Affari Religiosi della Turchia, Safi Arpagus, che lo ha accompagnato nel percorso interno. Il muezzin Asqgin Tunca ha raccontato ai giornalisti un breve scambio con il Papa: «Gli ho ricordato che questa è la casa di Allah e gli ho chiesto se desiderasse pregare. 🔗 Leggi su Panorama.it
Approfondisci con queste news
Il #29novembre 800 #carlomagno entra a #roma per risolvere una grana notevole. Papa Leone III, un paio di mesi prima, è stato oggetto di un attentato. Due funzionari della curia lo hanno atteso per strada, ribaltato da cavallo, tentato di strappargli occhi e ling - facebook.com Vai su Facebook
Papa Leone XIV in Turchia, entra scalzo nella Moschea Blu di Istanbul ma non si ferma in preghiera - la Repubblica Vai su X
Papa Leone in Turchia: entra senza scarpe nella Moschea Blu di Istanbul - Il Pontefice è stato accolto e accompagnato nella Moschea, dopo essersi tolto le scarpe, dal capo della Diyanet, il presidente per gli Affari religiosi della Turchia Safi Arpagus. Come scrive roma.corriere.it
Perché Papa Leone ha camminato scalzo nella Moschea Blu (ma non ha pregato) - Il Pontefice è entrato scalzo in segno di rispetto verso le usanze islamiche ma senza pregare al suo interno, una ... Segnala tag24.it
Papa Leone XIV in Turchia: il pontefice entra scalzo nella Moschea Blu di Istanbul - La Santa Sede: "Ha vissuto la visita in silenzio, in spirito di raccoglimento e in ascolto". Scrive corrierenazionale.it
Il Papa (scalzo) nella Moschea Blu di Istanbul. Il muezzin lo invita a pregare, il "no" di Leone - Raccoglimento ma nessuna orazione come Benedetto e Francesco. Da msn.com
Papa Leone XIV in Turchia, entra scalzo alla Moschea Blu di Istanbul - Leone XIV è stato accolto e accompagnato dal presidente per gli Affari religiosi della Turchia. Si legge su padovanews.it
Istanbul, papa Leone entra scalzo nella Moschea Blu - Nel luogo più sacro per i musulmani turchi il Papa «si è raccolto in uno spirito di contemplazione e ascolto». Si legge su lastampa.it