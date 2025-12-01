Leone XIV è un Papa che ha a cuore i giovani, che progetta una Chiesa giovane senza le solite chiacchiere buoniste. Prova ne è il videomessaggio in lingua inglese che ha aperto l’ Australian Catholic Youth Festival – un raduno nazionale di ragazzi cattolici australiani dai 9 ai 25 anni che si svolge a Melbourne dal 30 novembre al 2 dicembre. Per l’occasione, Leone XIV li ha esortati così: “Non limitatevi a imitare gli altri; piuttosto, ascoltate ciò che Dio vi chiama a essere e a fare. In particolare, sono certo che il Signore stia chiamando alcuni di voi a servirlo nel sacerdozio o nella vita consacrata. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Leone XIV è il Papa dei giovani. Crescita esponenziale di adolescenti cristiani in Occidente