Leone XIV è il Papa dei giovani Crescita esponenziale di adolescenti cristiani in Occidente
Leone XIV è un Papa che ha a cuore i giovani, che progetta una Chiesa giovane senza le solite chiacchiere buoniste. Prova ne è il videomessaggio in lingua inglese che ha aperto l’ Australian Catholic Youth Festival – un raduno nazionale di ragazzi cattolici australiani dai 9 ai 25 anni che si svolge a Melbourne dal 30 novembre al 2 dicembre. Per l’occasione, Leone XIV li ha esortati così: “Non limitatevi a imitare gli altri; piuttosto, ascoltate ciò che Dio vi chiama a essere e a fare. In particolare, sono certo che il Signore stia chiamando alcuni di voi a servirlo nel sacerdozio o nella vita consacrata. 🔗 Leggi su Panorama.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Continua lo speciale di Chiesa viva sul viaggio apostolico di Papa Leone XIV: in diretta dalle 14.55 con l'Arcivescovo Flavio Pace, Segretario del Dicastero per la promozione dell’Unità dei Cristiani; Padre Jad Kossaify, procuratore generale dell’Ordine Mar - facebook.com Vai su Facebook
Papa Leone XIV, Erdogan e il «chierichetto di Putin» Vai su X
Papa Leone XIV in Libano: voltare pagina in nome della pace - Leone XIV è arrivato in Libano ieri sera, proveniente dalla Turchia dove si era recato principalmente per la ricorrenza del 1700mo ... Come scrive iltempo.it
Papa Leone XIV in Libano: “Israele non accetta i due Stati, ma è l’unica soluzione” - Leggi su Sky TG24 l'articolo Papa Leone XIV in Libano: “Israele non accetta i due Stati, ma è l’unica soluzione” ... Scrive tg24.sky.it
Papa Leone XIV, primo viaggio apostolico in Turchia e Libano: programma e tappe - Il Pontefice si recherà a Iznik, l’antica Nicea, dov’è in programma la celebrazione ecumenica dei 1700 anni dal primo Concilio. Secondo tg24.sky.it
Papa Leone XIV e il Concilio di Nicea: le sfide della Chiesa di oggi - Lo fa nell'incontro nella cattedrale dello Spirito Santo a Istanbul. Lo riporta acistampa.com
Leone XIV pellegrino da san Charbel, il santo numero 1 per i miracoli, ha superato anche Padre Pio «serve pace, pure nella Chiesa» - «Bisogna trovare la forza per continuare a sperare e a lavorare, anche quando attorno tuona il rumore delle armi e le stesse esigenze della vita quotidiana diventano ... Riporta msn.com
Papa Leone XIV è arrivato a Ankara. Mattarella: "E' tempo di iniziative di pace nel Mediterraneo" - Papa Leone è arrivato ad Ankara, prima sua tappa all'estero dall'inizio del pontificato. ansa.it scrive