Leone XIV a 15mila giovani libanesi | costruite voi il mondo migliore che gli adulti non hanno saputo lasciarvi in eredità

Ilfogliettone.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Papa Leone XIV ha concluso oggi in Libano la seconda tappa del suo primo viaggio internazionale, iniziato il 27 novembre in Turchia, rivolgendo a 15mila giovani riuniti a Bkerké l’appello a “costruire un mondo migliore” e ribadendo che la soluzione a due Stati resta “l’unica percorribile” per la pace in Medio Oriente. Il Pontefice ha incontrato nella penultima giornata libanese circa 15mila giovani, secondo i media vaticani, esortandoli a non lasciarsi “scoraggiare dalle ingiustizie e dalle contro-testimonianze ricevute, anche nella Chiesa”. “Voi avete il tempo per sognare, organizzare e compiere il bene”, ha affermato Leone XIV, aggiungendo che “la vera resistenza al male non è il male, ma l’amore, capace di guarire le proprie ferite mentre si curano quelle degli altri”. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

