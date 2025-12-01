Leone XIV a 15mila giovani libanesi | costruite voi il mondo migliore che gli adulti non hanno saputo lasciarvi in eredità

Papa Leone XIV ha concluso oggi in Libano la seconda tappa del suo primo viaggio internazionale, iniziato il 27 novembre in Turchia, rivolgendo a 15mila giovani riuniti a Bkerké l’appello a “costruire un mondo migliore” e ribadendo che la soluzione a due Stati resta “l’unica percorribile” per la pace in Medio Oriente. Il Pontefice ha incontrato nella penultima giornata libanese circa 15mila giovani, secondo i media vaticani, esortandoli a non lasciarsi “scoraggiare dalle ingiustizie e dalle contro-testimonianze ricevute, anche nella Chiesa”. “Voi avete il tempo per sognare, organizzare e compiere il bene”, ha affermato Leone XIV, aggiungendo che “la vera resistenza al male non è il male, ma l’amore, capace di guarire le proprie ferite mentre si curano quelle degli altri”. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Leone XIV a 15mila giovani libanesi: costruite voi il mondo migliore che gli adulti non hanno saputo lasciarvi in eredità

