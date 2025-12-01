Leonardo Di Costanzo torna a Ponticelli | Elisa inaugura la nuova stagione del Cineforum Arci Movie

Un grande protagonista del cinema italiano torna nel quartiere dove, più volte, ha incrociato volti, storie e talenti. Leonardo Di Costanzo sarà ospite del Cineforum Arci Movie al Cinema Pierrot di Ponticelli (via De Meis 58, Napoli) per presentare il suo nuovo film “Elisa”, martedì 2 dicembre 2025 in doppia proiezione con incontro, alle ore 18:00 e alle 21:00. Il film sarà poi programmato al Pierrot anche mercoledì 3 dicembre, sempre con due spettacoli, alle 18:00 e alle 21:00. Un ritorno “di casa” al Pierrot. Per Arci Movie non si tratta di un ospite qualsiasi, ma di un vero e proprio “amico di casa”. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

