Leonardo Di Costanzo torna a Ponticelli | Elisa inaugura la nuova stagione del Cineforum Arci Movie
Un grande protagonista del cinema italiano torna nel quartiere dove, più volte, ha incrociato volti, storie e talenti. Leonardo Di Costanzo sarà ospite del Cineforum Arci Movie al Cinema Pierrot di Ponticelli (via De Meis 58, Napoli) per presentare il suo nuovo film “Elisa”, martedì 2 dicembre 2025 in doppia proiezione con incontro, alle ore 18:00 e alle 21:00. Il film sarà poi programmato al Pierrot anche mercoledì 3 dicembre, sempre con due spettacoli, alle 18:00 e alle 21:00. Un ritorno “di casa” al Pierrot. Per Arci Movie non si tratta di un ospite qualsiasi, ma di un vero e proprio “amico di casa”. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Arci Movie Napoli. . Leonardo Di Costanzo al Cineforum Arci Movie Il regista presenta “Elisa” Di Costanzo interviene martedì 2 dicembre alle 18 e alle 21 proiezioni di “Elisa” 2 e 3 dicembre ore 18 e 21 Cinema Pierrot, via De Meis 58, Ponticelli #arc - facebook.com Vai su Facebook
Leonardo Di Costanzo al Cineforum Arci Movie a Napoli - Un grande protagonista del cinema torna al Cineforum Arci Movie che anima il Pierrot di Ponticelli, nella zona orientale di Napoli, con proiezioni e incontri ... napolivillage.com scrive
Dopo Ariaferma, Leonardo Di Costanzo torna in cella per capire l’assassina Elisa - Leonardo Di Costanzo viene dal documentario, studiato e poi insegnato agli Ateliers Varan di Parigi, scuola di cinema diretto fondata dal mitico Jean Rouch. Scrive repubblica.it