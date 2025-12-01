L’Emma Villas si impone a Taranto Male il primo set poi grande rimonta
PRISMA TARANTO 1 EMMA VILLAS 3 TARANTO: Antonov 16, Luzzi, Lusetti, Cianciotta 14, Galiano 1, Sanfilippo 5, Yamamoto 1, Lorusso, Hopt, Gollini, Pierotti, Bossi 4, Zanotti, Lawani 26. Allenatore Lorizio. EMMA VILLAS: Piccinelli, Rocca, Mastrangelo, Hoff 3, Matteini, Bragatto, Bini, Nelli 18, Compagnoni 11, Randazzo 19, Maletaj, Ceban 8, Baldini, Benavidez 15. Allenatore Petrella. Parziali: 25-15, 21-25, 33-35, 16-25. CAMPOBASSO – Vittoria in rimonta per la Emma Villas Codyeco che sbanca Taranto dopo un primo set dominato dai pugliesi. Il parziale era stato equilibrato fino all’11-9 poi una serie di errori degli ospiti permettevano ai tarantini si portarsi sul 20-12 e chiudere poco dopo sull’1-0. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
