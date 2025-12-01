L’aggressività come mezzo di controllo. Quella tra Roma e Napoli è stata una partita dallo svolgimento e dall’andamento lineare, anche piuttosto comodo da intercettare e da spiegare: si sono affrontate due squadre dall’identità (diventata) simile, e alla fine ha vinto quella più forte. Quella con più talento. Quella che, stringi stringi, è riuscita a imporre il suo marchio e il suo controllo sulla gara. Ed è una notizia importantissima, anzi enorme: perché, di fatto, il Napoli di Conte ha cambiato anima e volto da pochissimi giorni, praticamente una settimana, eppure è andato a vincere con autorità in casa di una squadra che era al primo posto del campionato di Serie A. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - L’emergenza ha portato al Napoli ciò che serviva