L’emergenza ha portato al Napoli ciò che serviva
L’aggressività come mezzo di controllo. Quella tra Roma e Napoli è stata una partita dallo svolgimento e dall’andamento lineare, anche piuttosto comodo da intercettare e da spiegare: si sono affrontate due squadre dall’identità (diventata) simile, e alla fine ha vinto quella più forte. Quella con più talento. Quella che, stringi stringi, è riuscita a imporre il suo marchio e il suo controllo sulla gara. Ed è una notizia importantissima, anzi enorme: perché, di fatto, il Napoli di Conte ha cambiato anima e volto da pochissimi giorni, praticamente una settimana, eppure è andato a vincere con autorità in casa di una squadra che era al primo posto del campionato di Serie A. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Altre letture consigliate
L’emergenza ha portato al #Napoli ciò che serviva. #Conte ha tirato il Napoli fuori dalla paralisi tattica. È una difesa a tre diversa rispetto al passato. #Neres è la centrale di creatività di questo Napoli. https://www.ilnapolista.it/2025/12/roma-napoli-0-1-analisi-tat - facebook.com Vai su Facebook
L'ondata di #rapimentidimassa delle ultime settimane in #Nigeria ha portato il presidente a dichiarare lo stato di #emergenza per la sicurezza nazionale Vai su X