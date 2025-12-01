Lei si è tolta la fede Il matrimonio dei sogni e quattro figli brutte notizie sulla coppia super vip

Nuove ombre tornano ad allungarsi sul matrimonio di una coppia che negli ultimi anni ha alternato momenti di serenità familiare a scosse improvvise capaci di agitare il panorama del gossip. La loro storia, seguita passo dopo passo da milioni di fan, sembrava aver trovato un nuovo equilibrio dopo il caos dell’estate 2024, quando la separazione annunciata a sorpresa aveva lasciato tutti senza fiato. Poco dopo, però, i due avevano fatto marcia indietro, ricucendo lo strappo e parlando apertamente del «più grosso errore della loro vita». Era seguito un periodo di apparente rinascita, fatto di scatti romantici, dediche pubbliche e dichiarazioni in cui entrambi ribadivano di amarsi «come non mai». 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it