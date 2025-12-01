Lei al fianco di Carlo Conti a Sanremo | il nome è clamoroso chi vedremo all’Ariston

Per il Festival di Sanremo 2026 sfuma definitivamente l’ipotesi di vedere Maria De Filippi sul palco dell’Ariston. Nonostante le voci circolate nelle ultime settimane, la conduttrice ha scelto di non prendere parte alla kermesse in alcun ruolo. Carlo Conti, padrone di casa e direttore artistico, aveva lasciato intendere la possibilità di un suo coinvolgimento, alimentando curiosità e aspettative tra pubblico e addetti ai lavori. Ma la decisione della conduttrice è arrivata chiara e definitiva. Con l’uscita di scena della De Filippi, l’attenzione si concentra ora sulla figura destinata ad affiancare Conti nella co-conduzione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

