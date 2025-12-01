Lei al fianco di Carlo Conti a Sanremo | il nome è clamoroso chi vedremo all’Ariston
Per il Festival di Sanremo 2026 sfuma definitivamente l’ipotesi di vedere Maria De Filippi sul palco dell’Ariston. Nonostante le voci circolate nelle ultime settimane, la conduttrice ha scelto di non prendere parte alla kermesse in alcun ruolo. Carlo Conti, padrone di casa e direttore artistico, aveva lasciato intendere la possibilità di un suo coinvolgimento, alimentando curiosità e aspettative tra pubblico e addetti ai lavori. Ma la decisione della conduttrice è arrivata chiara e definitiva. Con l’uscita di scena della De Filippi, l’attenzione si concentra ora sulla figura destinata ad affiancare Conti nella co-conduzione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
30.11.25. Al fianco della Pro Loco Monfalcone, per il 21esimo anno consecutivo, al CantaFestival de la Bisiacaria che si è svolto venerdì 28 u.s. Quest’anno, per la prima volta senza lo storico presentatore, nonché amico, Carlo Blasini, tutti abbiamo contribuito - facebook.com Vai su Facebook
“Lei al fianco di Carlo Conti a Sanremo”: il nome è clamoroso, chi vedremo all’Ariston - Per il Festival di Sanremo 2026 sfuma definitivamente l’ipotesi di vedere Maria De Filippi sul palco dell’Ariston. Scrive thesocialpost.it
Sanremo, co-conduzione a Maria De Filippi? No, ecco l’artista big al fianco di Conti - Maria De Filippi non prenderà parte in alcun ruolo al Festival di Sanremo 2026, ecco chi affiancherà Carlo Conti ... Secondo msn.com
Sanremo 2026, esplode la protesta dopo l’annuncio di Carlo Conti/ “Festival senza Big” - Sanremo 2026, scatta la protesta dei telespettatori dopo l'annuncio di Carlo Conti al TG1. Riporta ilsussidiario.net
Festival di Sanremo 2026, Carlo Conti in difficoltà: "Condizioni assurde" - Tre mesi circa all’inizio della 76esima edizione del Festival di Sanremo, che andrà in scena, sempre al teatro Ariston, dal 24 al 28 febbraio 2026. Lo riporta notizie.it
Sanremo 2026, la stoccata di Fiorello a Carlo Conti: “È subdolo, non gli importa dei cantanti” - Nella puntata di oggi de La Pennicanza, lo showman Rai ha commentato con ironia le scelte del direttore artistico della kermesse. Lo riporta libero.it
Laura Pausini sarò co-conduttrice di Sanremo 2026? - L'annuncio della presenza al fianco di Conti accende nuove aspettative sul Festival, in attesa della line- Lo riporta vanityfair.it