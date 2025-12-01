Leeds-Chelsea mercoledì 03 dicembre 2025 ore 21 | 15 | formazioni ufficiali quote pronostici Blues favoriti
Quella tra Leeds è Chelsea è una rivalità sentita, che emerse negli anni ’60. Anche se entrambi i club non considerano l’altro come il “nemico” più acerrimo, è comunque una di quelle rivalità che hanno un fondamento storico, che non sono state inventate dai media. Al culmine del fenomeno hooligans, gli Headhunters del Chelsea e il Service Crew . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Il Leeds ha avvisato i propri tifosi di non intonare un determinato coro contro il Chelsea nella sfida di Premier contro i Blues. Nel 2022 fu definito come un reato: https://fanpa.ge/67oa1 - facebook.com Vai su Facebook