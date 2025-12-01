"A volte, intervenire sulla natura diventa indispensabile per preservare i suoi delicati equilibri. Kui Buri ci ricorda che, per andare avanti, l’umanità deve talvolta avere il coraggio di fare un passo indietro". L’ultimo film in concorso proiettato sabato sera al Teatro Sociale è anche quello che si è aggiudicato il primo premio “Città di Sondrio” al XXXIX Sondrio Festival. Si tratta appunto di “Kui Buri: l’eden segreto della Thailandia”, diretto da Heinz Leger e ambientato nel Parco nazionale omonimo, modello di successo, tra giungle, praterie e savane, dove vivono popolazioni di gaur e di elefanti che entrano in conflitto con gli abitanti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’eden segreto di Leger firma il Città di Sondrio