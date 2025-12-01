Leclerc sarcasmo sulla Ferrari | GP Qatar? L' ho visto dai maxischermi facendo i calcoli sul Mondiale
Il monegasco chiude ottavo e con un po' di frasi al veleno sottolinea il ruolo di spettatore. Vasseur: "Weekend disastroso, testa già al 2026". Hamilton: "Gli altri hanno sviluppato molto di più". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Scopri altri approfondimenti
Ferrari in crisi nera al GP Qatar 2025 Elkann aveva chiesto ai piloti di concentrarsi sulla guida e parlare meno… e cosa fanno Leclerc e Hamilton? Parlano eccome, e lo fanno in maniera giustissima! I team radio sono impietosi: Leclerc: “Cosa diavolo succ - facebook.com Vai su Facebook
Leclerc, sarcasmo sulla Ferrari: “GP Qatar? L'ho visto dai maxischermi facendo i calcoli sul Mondiale” - Il monegasco chiude ottavo e con un po' di frasi al veleno sottolinea il ruolo di spettatore. Scrive msn.com
Ferrari, Leclerc dopo il GP Qatar: "Spiace per i tifosi, al lavoro per il 2026". VIDEO - Charles Leclerc deluso dopo il GP del Qatar: "Mi spiace, a inizio anno avevo la convinzione che avevamo fatto un buon lavoro. Segnala sport.sky.it
Piero Ferrari amarissimo dopo il weekend horror di Leclerc e Hamilton in Qatar: “È un pugno nello stomaco” - Il fallimento della Ferrari a Losail accende l’amarezza di Piero Ferrari, presente ai box per il GP del Qatar. Lo riporta fanpage.it