Leclerc battuta amara e feroce sulla Ferrari | Durante il GP facevo i calcoli per il Mondiale

Fanpage.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sarcasmo feroce di Charles Leclerc sulla Ferrari: il monegasco racconta cosa ha fatto per ingannare il tempo mentre correva il GP del Qatar. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

leclerc battuta amara feroceLeclerc, battuta amara e feroce sulla Ferrari: “Durante il GP facevo i calcoli per il Mondiale” - Il sarcasmo feroce di Charles Leclerc sulla Ferrari: il monegasco racconta cosa ha fatto per ingannare il tempo mentre correva il GP del Qatar ... fanpage.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Leclerc Battuta Amara Feroce